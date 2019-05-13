В Тверской области осужден злоумышленник, который уговорил несовершеннолетних совершить преступление

СЕГОДНЯ 15:23 2019-05-13T15:23:45+03:00

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Прокуратура Центрального района поддержала гособвинение о уголовному делу в отношении жителя Тверской области, которые обвиняли в совершении двух грабежей с применением насилия. Кроме того, к участию в одном из преступлений он привлек трех несовершеннолетних пообещав разделить похищенное имущество. Во время суда было установлено, что летом 2018 года он ограбил потерпевшего находившегося в состоянии опьянения. Несколько дней спустя действуя по аналогичной схеме он привлек к преступлению трех несовершеннолетних.

Как сообщает прокуратура Тверской области, подозреваемый был признан виновным и приговорен к шести годам, и шести месяцам лишения свободы. Это время он проведет в колонии общего режима.

Что касается несовершеннолетних, то материалы их уголовного дела были выделены в отдельное производство. Ранее в отношении подозреваемых суд вынес обвинительный приговор.

ИСТОЧНИК KP.RU