2019-05-12T16:01:21+03:00
Спорт

Илья Ковальчук в матче с Австрией забил решающую шайбу

Россия обыграла соперника со счетом 5:0
Ольга ТРОФИМОВА
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Илья Ковальчук забил свою первую шайбу на ЧМ - 2019Илья Ковальчук забил свою первую шайбу на ЧМ - 2019Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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В воскресенье, 12 мая, состоялась вторая игра российской хоккейной сборной на ЧМ - 2019. Как и предыдущий матч, встреча закончилась победой - Россия обыграла австрийскую сборную с разгромным счетом 5:0.

Решающую шайбу забил тверской форвард, капитан команды Илья Ковальчук. Это его первый гол на чемпионате.

Напомним, что 10 мая команда Ильи Воробьева показала отличную игру и обыграла Норвегию со счетом 5:2.

А 13 мая, наши хоккеисты встретятся на льду с более сильным соперником - сборной Чехии.

Справка «КП»:

Илья Валерьевич Ковальчук – уроженец Твери, обладатель множества спортивных наград и достижений. В частности, является двукратным чемпионом мира, двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе СКА в 2015 и 2017 годов.

В 2018 году стал обладателем золотой медали Олимпийских игр в Пхенчхане.

Заслуженный мастер спорта России. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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