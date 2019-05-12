Илья Ковальчук в матче с Австрией забил решающую шайбу
В воскресенье, 12 мая, состоялась вторая игра российской хоккейной сборной на ЧМ - 2019. Как и предыдущий матч, встреча закончилась победой - Россия обыграла австрийскую сборную с разгромным счетом 5:0.
Решающую шайбу забил тверской форвард, капитан команды Илья Ковальчук. Это его первый гол на чемпионате.
Напомним, что 10 мая команда Ильи Воробьева показала отличную игру и обыграла Норвегию со счетом 5:2.
А 13 мая, наши хоккеисты встретятся на льду с более сильным соперником - сборной Чехии.
Справка «КП»:
Илья Валерьевич Ковальчук – уроженец Твери, обладатель множества спортивных наград и достижений. В частности, является двукратным чемпионом мира, двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе СКА в 2015 и 2017 годов.
В 2018 году стал обладателем золотой медали Олимпийских игр в Пхенчхане.
Заслуженный мастер спорта России. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
ИСТОЧНИК KP.RU
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