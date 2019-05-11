В апреле в Твери дешевели холодильники и телевизоры, но дорожали овощи, фрукты и путевки во Францию

СЕГОДНЯ 14:46 2019-05-11T14:46:00+03:00

Скоро поспеет свой урожай и в магазинах можно будет не переплачивать Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

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Специалисты Тверьстата опубликовали результаты ежемесячного мониторинга потребительских цен на товары, продукты и услуги.

Цифры для региона оказались не радостные – в регионе подорожало практически все, а особенно овощи и фрукты.

К примеру, капуста стала дороже на 18,7%, лук – на 7,2%, морковь – на 20,6%, помидоры – на 13%, чеснок – на 8,9%, груши – на 13,8%, лимоны – на 10,3%, бананы – на 4,1%.

Не более чем на 5% подорожали колбасы, рыба, консервы, шоколад, мука и хлебобулочные изделия, крупы.

А вот мясо кур и индейки, наоборот подешевело, хоть и незначительно (1,3 и 1,2% соответственно). Также немного потеряли в цене яйца (0,5%), сахар (1,2%), кофе (3,8%); пакетированный чай (4,5%), сливочное, оливковое и подсолнечное масло (1,1, 3,5 и 6,1% соответственно), манная крупа (2,4%), горох и фасоль (2,9%), огурцы (18,6%), апельсины (9,6%).

Моющие и чистящие средства подорожали примерно на 3%, туалетная вода – на 5,3%.

Из бытовых приборов прибавили в цене микроволновые печи и плиты – на 3,6 и 6,9% соответственно. Но стали доступнее холодильники, стиральные и швейные машины, электрочайники, электроутюги. В апреле наблюдались скидки на телевизоры (3,6%), планшеты (3,4%), смартфоны (2,6%).

С наступлением весны стала дешеветь зимняя одежда для женщин, мужчин и детей, и подорожали парикмахерские услуги и массаж. Незначительно увеличились цены на стройматериалы, бензин и дизтопливо.

Что касается досуга, то билет в кино на одного человека стал дороже на 6,1%, чтобы увидеть Париж, тоже придется раскошелиться - экскурсии во Францию подорожали на 10,2%, но при этом погостить весной в Финляндии можно с 4,8% скидкой.

ИСТОЧНИК KP.RU