2019-05-11T09:25:12+03:00
Происшествия

Житель Твери обстрелял соседей из травмата

Инцидент произошел на Спортивном переулке
Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчина скрылся с места происшествияМужчина скрылся с места происшествияФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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По информации УМВД России по Тверской области, два приятеля распивали спиртное во дворе дома вечером, 10 мая.

Это не понравилось одному из жильцов многоэтажки. Мужчина вышел на улицу, но спустя время вернулся домой, взял травматический пистолет и снова попытался убедить мужчин в своей правоте. Но на этот раз не словами, а действиями – начал стрельбу.

Выстрелив в руку одному из приятелей, мужчина скрылся. Его ищут. На поиски ориентированы патрули ДПС и наряды ППС.

Пострадавший, после оказания первой медицинской помощи, отпущен домой. Рана оказалась несерьезной.

По данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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