Форвард из Твери Илья Ковальчук провел первую игру в составе хоккейной сборной на ЧМ – 2019
Сборная России по хоккею красиво стартовала на Чемпионате Мира – 2019. В первом матче, который прошел в Братиславе, российские хоккеисты встретились на льду с норвежцами и смогли обыграть соперника со счетом 5:2.
Знаменитый тверской форвард Илья Ковальчук – капитан сборной – играл в 4-м звене (№ 71). И, хотя, задача звена сдерживать натиск противника, хоккеисты большую часть матча играли на атаку.
Шайб «четверке» Ильи Ковальчука в этом матче забить не удалось, но тем не менее сборная России одержала уверенную победу.
Напомним, Чемпионат Мира – 2019 проходит в Словакии с 10 по 26 мая.
Справка «КП»:
Илья Валерьевич Ковальчук – уроженец Твери, обладатель множества спортивных наград и достижений. В частности, является двукратным чемпионом мира, двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе СКА в 2015 и 2017 годов.
В 2018 году стал обладателем золотой медали Олимпийских игр в Пхенчхане.
Заслуженный мастер спорта России. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
ИСТОЧНИК KP.RU
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