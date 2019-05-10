Форвард из Твери Илья Ковальчук провел первую игру в составе хоккейной сборной на ЧМ – 2019

10 Май 20:21 2019-05-10T22:05:18+03:00

Илья Ковальчук провел первый матч за сборную на ЧМ-2019 Фото: REUTERS

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Сборная России по хоккею красиво стартовала на Чемпионате Мира – 2019. В первом матче, который прошел в Братиславе, российские хоккеисты встретились на льду с норвежцами и смогли обыграть соперника со счетом 5:2.

Знаменитый тверской форвард Илья Ковальчук – капитан сборной – играл в 4-м звене (№ 71). И, хотя, задача звена сдерживать натиск противника, хоккеисты большую часть матча играли на атаку.

Шайб «четверке» Ильи Ковальчука в этом матче забить не удалось, но тем не менее сборная России одержала уверенную победу.

Напомним, Чемпионат Мира – 2019 проходит в Словакии с 10 по 26 мая.

Справка «КП»:

Илья Валерьевич Ковальчук – уроженец Твери, обладатель множества спортивных наград и достижений. В частности, является двукратным чемпионом мира, двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе СКА в 2015 и 2017 годов.

В 2018 году стал обладателем золотой медали Олимпийских игр в Пхенчхане.

Заслуженный мастер спорта России. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

ИСТОЧНИК KP.RU