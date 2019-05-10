Два человека опрокинулись на мотоцикле в Тверской области
Виновник ДТП скрылся с места происшествия
Пострадавшие доставлены в больницуФото: Мария ЛЕНЦ
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ДТП произошло в Бельском районе, недалеко от села Кавельщино, вечером, 9 мая. Об аварии сообщил фельдшер местной ЦРБ, куда обратились пострадавшие.
По информации пресс-службы УГИБДД по Тверской области, травмы получили двое мужчин – жители Нелидова. По словам пострадавших, они ехали на мотоцикле «Иж Планета-5», когда при обгоне их задела легковушка.
От удара мотоцикл опрокинулся, а водитель автомобиля покинул место ДТП. У одного из пострадавших диагностировали перелом голени и многочисленные ушибы, второй мужчина с переломом ребра от госпитализации отказался.
Подробности аварии уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU