Два человека опрокинулись на мотоцикле в Тверской области

СЕГОДНЯ 16:07 2019-05-10T16:07:45+03:00

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ДТП произошло в Бельском районе, недалеко от села Кавельщино, вечером, 9 мая. Об аварии сообщил фельдшер местной ЦРБ, куда обратились пострадавшие.

По информации пресс-службы УГИБДД по Тверской области, травмы получили двое мужчин – жители Нелидова. По словам пострадавших, они ехали на мотоцикле «Иж Планета-5», когда при обгоне их задела легковушка.

От удара мотоцикл опрокинулся, а водитель автомобиля покинул место ДТП. У одного из пострадавших диагностировали перелом голени и многочисленные ушибы, второй мужчина с переломом ребра от госпитализации отказался.

Подробности аварии уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU