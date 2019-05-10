В Тверской области поймали квартирного вора

СЕГОДНЯ 13:49 2019-05-10T13:49:38+03:00

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С заявлением о краже в полицию обратилась 39-летняя жительница Зубцова. Женщина рассказала, что пока ее не было дома, в квартиру проник неизвестный и похитил деньги в сумме 5 тысяч рублей, мобильный телефон, ювелирные украшения и другое имущество. Общий ущерб составил более 22 тысяч рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. После осмотра места происшествия, опроса соседей, в ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого. Им оказался 22-летний ранее судимый неработающий местный житель.

Злоумышленника задержали, он дал признательные показания. Похищенное имущество изъято и возвращено владелице.

По части 3 статьи 158 УК РФ «Кража» мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU