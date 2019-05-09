Илья Ковальчук примет участие в чемпионате мира по хоккею

9 Май 21:40 2019-05-09T21:40:09+03:00

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В субботу, 10 мая, в Словакии стартует Чемпионат мира по хоккею. За награды первенства традиционно будет бороться сборная России, в состав которой попал форвард Илья Ковальчук. С одну группу с нашими хоккеистами попали с итальянцы, австрийцы, чехи и норвежцы. Уже завтра у нашей команды будет шанс взять очки в матче с командой из Скандинавии. Болельщики вправе рассчитывать на положительный результат. В составе нашей команды много игроков высокого уровня, часть из которых совсем недавно боролась в плэй-офф НХЛ. Матч с норвежцами начнется в 17:15 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU