Очередной "Контроль трезвости" стартует на дорогах Тверской области

СЕГОДНЯ 16:51 2019-05-08T16:51:37+03:00

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В среду, 8 мая, региональное управление ГИБДД вновь запустило профилактическую акцию "Контроль трезвости. Мероприятие будет проходить на дорогах Верхневолжья до 12 мая включительно.

Нарушителям дорожных правил стоит знать, что их ожидает серьезное наказание. Попавшись впервые, водитель расстанется с правами и выплатит 30 тыс. рублей штрафа, однако за повторное правонарушение последует более серьезное наказание. Водитель под "мухой" может на два года отправиться в тюрьму, а с правами расстаться на три года.

ИСТОЧНИК KP.RU