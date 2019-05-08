Сообщения о химической атаке и выбросе радиации в Тверской области появились из-за сбоя на ОРТПЦ
Радиационный фон на территории области в норме
Радиационный фон в норме в Тверской области Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской области
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Утром, 8 мая, по федеральным каналам прошло информационное сообщение по сигналу Гражданской обороны о радиационной опасности и химической атаке.
Как оказалось, сообщения об угрозе, появились на экранах телезрителей по причине сбоя на ОРТПЦ.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области, на Калининской АЭС происшествий не зарегистрировано. Радиационный фон в Тверской области и в Удомле в норме.
МЧС призывает жителей региона сохранять спокойствие и не поддаваться паническим настроениям.
Областная прокуратура проводит проверку по данному факту.
ИСТОЧНИК KP.RU