Сообщения о химической атаке и выбросе радиации в Тверской области появились из-за сбоя на ОРТПЦ

СЕГОДНЯ 11:16 2019-05-08T12:11:39+03:00

Радиационный фон в норме в Тверской области Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской области

Радиационный фон на территории области в норме

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Утром, 8 мая, по федеральным каналам прошло информационное сообщение по сигналу Гражданской обороны о радиационной опасности и химической атаке.

Как оказалось, сообщения об угрозе, появились на экранах телезрителей по причине сбоя на ОРТПЦ.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области, на Калининской АЭС происшествий не зарегистрировано. Радиационный фон в Тверской области и в Удомле в норме.

МЧС призывает жителей региона сохранять спокойствие и не поддаваться паническим настроениям.

Областная прокуратура проводит проверку по данному факту.

ИСТОЧНИК KP.RU