Житель Ржева пропал в Тверской области
Мужчина уехал из дома на велосипеде и не вернулся
Воронцов Владимир Евгеньевич пропал во Ржеве Фото:vk.com/ВПСО "Сова"
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Воронцов Владимир Евгеньевич 1958 года рождения пропал днем 6 мая во Ржеве. Информация об этом появилась в соцсети ВКонтакте на странице ВПСО «Сова». Мужчина уехал из дома на велосипеде с «женской» рамой темно-синего цвета.
При себе имел сенсорный смартфон черного цвета в камуфляжном чехле и армейский рюкзак.
Особые приметы пропавшего: рост 176 см, волосы русые с сединой, телосложение худощавое, глаза серые, на плече – татуировка с изображением подводной лодки.
До настоящего времени местонахождение мужчины неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU