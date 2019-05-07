Житель Ржева пропал в Тверской области

СЕГОДНЯ 17:37 2019-05-07T17:37:40+03:00

Мужчина уехал из дома на велосипеде и не вернулся

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Воронцов Владимир Евгеньевич 1958 года рождения пропал днем 6 мая во Ржеве. Информация об этом появилась в соцсети ВКонтакте на странице ВПСО «Сова». Мужчина уехал из дома на велосипеде с «женской» рамой темно-синего цвета.

При себе имел сенсорный смартфон черного цвета в камуфляжном чехле и армейский рюкзак.

Особые приметы пропавшего: рост 176 см, волосы русые с сединой, телосложение худощавое, глаза серые, на плече – татуировка с изображением подводной лодки.

До настоящего времени местонахождение мужчины неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU