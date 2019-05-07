Житель Твери заплатит штраф за то, что ударил собственного сына

СЕГОДНЯ 16:56 2019-05-07T16:56:52+03:00

Мужчина заплатит штраф за то, что ударил сына Фото: Валерий РОМАНОВ

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Суд установил, что 15 января 2019 года мужчина, находясь дома, из-за личной неприязни умышленно ударил своего сына ногой по ногам, от чего потерпевший испытал физическую боль.

Постановлением Заволжского районного суда житель Твери признан виновным в совершении административного правонарушения.

За нанесение побоев мужчина заплатит штраф в 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU