Житель Твери заплатит штраф за то, что ударил собственного сына
Так решил Заволжский районный суд
Мужчина заплатит штраф за то, что ударил сынаФото: Валерий РОМАНОВ
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Суд установил, что 15 января 2019 года мужчина, находясь дома, из-за личной неприязни умышленно ударил своего сына ногой по ногам, от чего потерпевший испытал физическую боль.
Постановлением Заволжского районного суда житель Твери признан виновным в совершении административного правонарушения.
За нанесение побоев мужчина заплатит штраф в 5 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU