2019-05-07T16:01:55+03:00
Общество

На Тверскую область надвигается гроза

МЧС опубликовало штормовое предупреждение
Ольга ТРОФИМОВА
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В ближайшие часы гроза накроет регионВ ближайшие часы гроза накроет регионФото: Анатолий ЖДАНОВ
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По данным Тверского гидрометцентра, в ближайшие 1-3 часа с сохранением вечером 7 мая в отдельных районах Тверской области ожидается гроза, кратковременное усиление ветра с отдельными порывами до 12-17 м/с.

Главное управление МЧС России по Тверской области напоминает, что во время непогоды следует помнить о собственной безопасности: по возможности не выходить из дома, не прятаться от сильного ветра около стен домов, под деревьями, за рекламными щитами и остановками общественного транспорта. Не стоять под линией электропередач и не подходить к оборвавшимся электропроводам.

Водителей призывают быть бдительными при управлении транспортными средствами, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию от других участников дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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