2019-05-07T14:23:00+03:00
Общество

Мужчину, находящегося на учете у нарколога, лишили водительских прав в Тверской области

Так решил Удомельский городской суд
Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчина лишился прав из-за болезниМужчина лишился прав из-за болезниФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Право мужчины на управление транспортным средством прекращено по иску прокурора Удомельской межрайонной прокуратуры.

Установлено, что местный житель, имеющий действующее водительское удостоверение на управление транспортными средствами, состоит на учете у врача нарколога в связи с заболеванием, которое входит в перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами.

По результатам проверки межрайонный прокурор обратился в суд в защиту прав неопределенного круга лиц с административным исковым заявлением о прекращении действия права данного гражданина на управление транспортными средствами.

Требования прокурора суд удовлетворил. Решение не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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