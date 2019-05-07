Мужчину, находящегося на учете у нарколога, лишили водительских прав в Тверской области

СЕГОДНЯ 14:23 2019-05-07T14:23:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Право мужчины на управление транспортным средством прекращено по иску прокурора Удомельской межрайонной прокуратуры.

Установлено, что местный житель, имеющий действующее водительское удостоверение на управление транспортными средствами, состоит на учете у врача нарколога в связи с заболеванием, которое входит в перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами.

По результатам проверки межрайонный прокурор обратился в суд в защиту прав неопределенного круга лиц с административным исковым заявлением о прекращении действия права данного гражданина на управление транспортными средствами.

Требования прокурора суд удовлетворил. Решение не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU