2019-05-06T21:05:51+03:00
Происшествия

Двое жителей Тверской области попались на краже бытовки с дачного участка

Полицию вызвали бдительные соседи
Ольга ТРОФИМОВА
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Двоих мужчин поймали за кражей бытовки с дачного участкаДвоих мужчин поймали за кражей бытовки с дачного участкаФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Лихославльский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении двух местных жителей. Мужчин обвиняют в покушении на грабёж, группой лиц по предварительному сговору.

Суд установил, что ранее судимый мужчина и его товарищ сговорились похитить с дачного участка вблизи железнодорожной станции Шлюз Лихославльского района Тверской области металлическую бытовку и сдать ее на металлолом.

Чтобы перевезти бытовку в пункт назначения, мужчины наняли грузовик. Убедившись, что их никто не видит, соучастники начали грузить бытовку в кузов.

В этот момент их заметили местные жители, которые потребовали вернуть бытовку на место. Похитители проигнорировали требования жителей и, погрузив конструкцию в кузов, покинули участок. Но далеко отъехать им не удалось. Через 200 м их остановила полиция, которую вызвали бдительные дачники.

Как отмечают в пресс-службе суда, своими преступными действиями граждане намеревались причинить потерпевшему значительный материальный ущерб в размере 17100 рублей.

Злоумышленников признали виновными. По приговору суда, ранее судимый мужчина наказан лишением свободы на срок 2 года 5 месяцев без штрафа и без ограничения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Его сообщника приговорили к лишению свободы на 2 года без штрафа условно, с испытательным сроком 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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