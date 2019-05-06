Под Тверью пройдет крестный ход в память о святом Савватии чудотворце

СЕГОДНЯ 18:52 2019-05-06T18:55:53+03:00

Со дня преставления преподобного исполнилось 585 лет

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6 и 7 мая в селе Савватьево Калининского района Тверской области вспоминают святого Савватия.

- 585 лет назад преставился преподобный и богоносный отец наш старец Савватий пустынник Тверской, игумен Оршинский, новый чудотворец (+1434), - рассказывает настоятель Знаменской церкви в селе Савватьево протоиерей Андрей Егоров.

В связи с этим 6 мая в Знаменской церкви, где в подземной крипте под алтарём находятся под спудом его святые мощи, пройдет Всенощное бдение.

7 мая в 8:00 начнется Божественная литургия. А в 9.00 состоится крестный ход на место подвигов святого Савватия.

Верующие дойдут до его пещеры, расположенной в лесу, где будет по традиции отслужен водосвятный молебен.

Приглашают всех желающих.

ИСТОЧНИК KP.RU