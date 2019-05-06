2019-05-06T18:40:22+03:00
Происшествия

Гражданин Узбекистана может сесть в тюрьму в Тверской области за избиение товарища

Подозреваемый находится под стражей
Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчина может сесть в тюрьму на 8 летМужчина может сесть в тюрьму на 8 летФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Судом установлено, что гражданин республики Узбекистан подозревается в том, что причинил телесные повреждения потерпевшему, у которого диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом костей свода черепа, ушиб мягких тканей головы.

Данные телесные повреждения квалифицируются как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.

Постановлением Заволжского районного суда г. Твери в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 30 июня 2019 года.

В случае признания вины, нападавшему грозит до 8 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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