Ветераны Великой Отечественной смогут бесплатно доехать на такси до концертных площадок в Твери

СЕГОДНЯ 17:22 2019-05-06T17:23:32+03:00

В дни празднования Великой Победы до мест праздничных концертов ветеранов отвезут бесплатно. Фото: Ирина ТАРАСОВА

В праздничные дни для них бесплатным будут также городские и междугородние автобусы

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С 8 по 12 мая такси города Твери бесплатно будут отвозить ветеранов до концертных площадок. Об этом сообщает министерство транспорта Тверской области. В этой акции примут участие компании «Сити» (8 (4822) 30-10-10), «Таганка» (8 (4822) 50-83-83), «Мираж» (8 (4822) 60-60-60) и «Лидер» (8 (4822) 66-67-77).

Также для ветеранов будут бесплатными:

с 8 по 12 мая - проезд на городских и межмуниципальных автобусах;

с 1 по 12 мая - на водном транспорте по маршрутам «Зелёный Бор - Топорок» в Конаковском районе и «Химинститут - Синтетик» в Твери.

Весь май бесплатным будет проезд в поездах дальнего следования и на пригородных электричках для участников и инвалидов Великой Отечественной войны.

На всех видах транспорта ветеранов Великой Отечественной войны (при наличии удостоверения) бесплатно может сопровождать один человек.

ИСТОЧНИК KP.RU