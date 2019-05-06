2019-05-06T17:23:32+03:00
Общество

Ветераны Великой Отечественной смогут бесплатно доехать на такси до концертных площадок в Твери

В праздничные дни для них бесплатным будут также городские и междугородние автобусы
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
В дни празднования Великой Победы до мест праздничных концертов ветеранов отвезут бесплатно.В дни празднования Великой Победы до мест праздничных концертов ветеранов отвезут бесплатно.Фото: Ирина ТАРАСОВА
Изменить размер текста:

С 8 по 12 мая такси города Твери бесплатно будут отвозить ветеранов до концертных площадок. Об этом сообщает министерство транспорта Тверской области. В этой акции примут участие компании «Сити» (8 (4822) 30-10-10), «Таганка» (8 (4822) 50-83-83), «Мираж» (8 (4822) 60-60-60) и «Лидер» (8 (4822) 66-67-77).

Также для ветеранов будут бесплатными:

с 8 по 12 мая - проезд на городских и межмуниципальных автобусах;

с 1 по 12 мая - на водном транспорте по маршрутам «Зелёный Бор - Топорок» в Конаковском районе и «Химинститут - Синтетик» в Твери.

Весь май бесплатным будет проезд в поездах дальнего следования и на пригородных электричках для участников и инвалидов Великой Отечественной войны.

На всех видах транспорта ветеранов Великой Отечественной войны (при наличии удостоверения) бесплатно может сопровождать один человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Тверью пройдет крестный ход в память о святом Савватии чудотворце
Гражданин Узбекистана может сесть в тюрьму в Тверской области за избиение товарища
Шедевры популярной классической музыки прозвучат в Твери в исполнении оркестра Игоря Лермана
На рынках в Твери торговали овощами и фруктами без документов
Жители Твери написали более 2500 "живых писем", где поздравили ветеранов, детей войны, тружеников тыла с Днем Победы
Песни военных лет прозвучат на праздничном концерте в посёлке Сахарово Твери
Пассажиры тверских электричек две недели смогут не платить за провоз велосипедов
Количество пострадавших от укусов клещей увеличилось на 300 человек
За ругань в подъезде житель Твери арестован на 4 суток
В Тверской области идет розыск несовершеннолетнего мальчика
Двадцать сельских школьников будут учиться в классе для одарённых в Твери
В Твери пробегут легкоатлетическую эстафету, посвященную Дню победы
Тверская городская Дума выражает соболезнования в связи с уходом из жизни Владимира Орехова
XXI Волжский Крестный ход отправится от истока Волги в Тверской области 1 июня
В День Победы в небе над Тверью самолеты пролетят парадным строем
Работник украл у своей хозяйки 30 тысяч рублей в Тверской области