2019-05-06T10:41:49+03:00
Происшествия

Пьяный автомобилист спровоцировал ДТП в Тверской области

Два человека попали в больницу
Альберт БОЙКОВ
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Пострадавшие попали в больницуПострадавшие попали в больницуФото: Иван ВИСЛОВ
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В субботу, 4 мая, в Калязине Тверской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека. Авария случилась около 15.30 на улице Октябрьской рядом с домом № 34а. Установлено, что 39-летний пьяный водитель Volvo S80 во время проезда перекрестка не уступил дорогу Hyundai Solaris и врезался в автомобиль.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате пострадали 28-летняя женщина и 21-летний мужчина, которые были пассажирами Hyundai. Потерпевшие будут лечиться в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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