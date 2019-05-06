В Тверской области легковушка съехала в кювет и врезалась опору ЛЭП
Водитель погиб
Водитель нарушил правила дорожного движенияФото: Кирилл ЧАЩИН
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ДТП произошло вечером, 3 мая, на 33 км автодороги Вышний Волочек-Бежецк-Сонково-Лесное в Максатихинском районе, в деревне Ново-Пхово.
31-летний водитель, управляя автомобилем Хендай Солярис, превысил скорость, не справился с управлением, съехал в кювет и наехал на опору ЛЭП. От удара автомобиль опрокинулся на бок.
Авария случилась в зоне действия дорожных знаков «Опасный поворот», «Ограничение максимальной скорости 40 км/час». Водитель был не пристегнут ремнем безопасности и от полученных травм скончался на месте ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU