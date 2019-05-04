2019-05-04T23:46:32+03:00
Звезды

На экраны кинотеатров Твери выходит военная драма "Коридор бессмертия"

Где сыграл актер Театра драмы Залим Мирзоев
Ирина ТАРАСОВА
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Небольшую роль в фильме исполнил актер Тверского театра драмы Залим Мирзоев. Фото: из архива Залима МирзоеваНебольшую роль в фильме исполнил актер Тверского театра драмы Залим Мирзоев. Фото: из архива Залима Мирзоева
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8 мая в кинопрокат выходит военная драма "Коридор бессмертия" режиссера Федора Попова.. Увидеть картину можно будет и тверских кинотеатрах "Звезда", "Сильвер Синема", "Сильвер Синема".

По сюжету, вчерашняя ленинградская школьница Маша Яблочкина после блокадной зимы 1941-1942 года приходит на железнодорожные курсы в надежде выжить и набраться сил. Оттуда девушку отправляют на строительство Шлиссельбургской магистрали, соединяющей город с Большой землей и находящейся в прямой видимости немецкой артиллерии. Так героиня попадает в 48-ю паровозную колонну особого резерва НКПС, которой ценой смертельного риска предстоит доставить в Ленинград 75% всех грузов и военного снаряжения.

Небольшую роль в фильме исполнил актер Тверского театра драмы Залим Мирзоев. Он сыграл пожилого солдата грузина, который находится на том военном участке фронта и так хочет увидеть своих детей, случайно оказавшихся где-то рядом.

- Сыграть в фильме о Великой Отечественной хотел давно. Хотелось не просто сыграть, а найти, отразить свою личную боль, ведь каждого из нас коснулось это горе. И вот в этом эпизоде мне удалось найти, нащупать эту боль отца, который мучается, страдает, но не может бросить все и умчаться к своим детям. Хочется верить, что у меня это получилось,- рассказал "КП" Залим Мирзоев.

Кстати, для тверского актера это уже вторая премьера за последний месяц. С 25 апреля в кинотеатрах проходят показы фильма "Варавва", где он сыграл одну из главных ролей волхва Мельхиора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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