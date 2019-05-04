В Тверской области люди выпали из лодки, но им помог пожарный

СЕГОДНЯ 18:26 2019-05-04T19:55:14+03:00

Двух мужчин спасло то, что они были в спасательных жилетах

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4 мая в Главное управление МЧС России по Тверской области позвонили очевидцы сообщили, что в Селижаровском районе из лодки в реку Волга выпали два человека. Инцидент произошел в районе населенного пункта Ланино.

Спасатели среагировали очень быстро. Недалеко от мечта ЧП в своей лодке находился сотрудник МЧС России пожарный ПСЧ-49 . Мужчина подплыл к месту происшествия и помог подняться на борт пострадавшим мужчинам. К счастью, потерпевшие не нарушили правила безопасности и были в спасательных жилетах.

- В результате спасённые были доставлены на берег, медицинская помощь им не потребовалась, - уточняют в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU