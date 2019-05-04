2019-05-04T15:23:26+03:00
Происшествия

Чтобы украсть велосипеды, вор в Тверской области влез в дом

Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы
Ирина ТАРАСОВА
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В полицию Бежецкого района Тверской области позвонила 68-летняя местная жительница и рассказала, что в пристройку дома проник неизвестный и и похитил два велосипеда.

После сбора улик, обследования места происшествия и опроса возможных свидетелей, сотрудники полиции предположили, куда мог пойти подозреваемый. Вскоре его удалось задержать. Им оказался 24-летний ранее судимый житель Бежецка. Молодого человека доставили в дежурную часть полиции, где он признался в содеянном.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного Кодекса РФ «Кража». Фигуранту грозит лишение свободы на срок до пяти лет, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

На время следствия мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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