Народный театр «на Миллионной» приглашает на премьеру спектакля "Оборотень" в Твери

СЕГОДНЯ 20:32 2019-05-04T20:41:09+03:00

Изменить размер текста: A A

11 мая Народный театр «на Миллионной» Тверского областного дома народного творчества состоится премьера спектакля «Оборотень» по Аугусту Китцбергу. Показ состоится сцене ТОДНТ.

История «Оборотня» это любовный треугольник, где две сильные женщины не поделили мужчину. Пьеса написана в 1912 году, а ее действие происходит в первой половине XIX века в глуши, на хуторе Таммару, затерянном среди непроходимых лесов. Семья хуторян берет под свой кров сироту, маленькую дочку «ведьмы», насмерть забитой кнутом на сельской площади.С этой сцены и начинается спектакль. В семье уже есть одна приемная дочь Мари, и сын Маргус. Проходит время, дети подрастают, Мари влюбляется в Маргуса, но он выбирает Тийну — яркую, вольную, непокорную, так непохожую на других…

Адрес: ул. Советская, 42.

Начало в 17.00.

Стоимость билета — 150 руб. Билеты можно приобрести перед началом спектакля.

Зрителей ждет мистика и любовный треугольник. Фото: Театр "На Миллионной"

ИСТОЧНИК KP.RU