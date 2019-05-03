Спектакль «Безымянная звезда» в последний раз показали в Тверском театре драмы

3 Май 23:55 2019-05-04T00:06:28+03:00

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Спектакль о любви и романтике или спектакль о реальной жизни… Именно об этом спорили зрители, когда выходили 3 мая из Тверского театра драмы. В этот день на большей сцене прошел последний показ спектакля «Безымянная звезда».

Судьба любого творения, как и судьба человека, непредсказуема. «Безымянная звезда» в постановке Александра Павлишина взошла на сцене драмтеатра в 2015 году и все это время была любима зрителем, что доказал практически полный зал на финальном показе. Однако, обновление репертуара в театре также необходимо. Именно этим и был вызван данный шаг.

Те, кто смотрел спектакль впервые, отметили прекрасную игру Дарьи Плавинской, Алексея Майского, Никиты Березкина, Александра Павлишина и других. Те же, кто видел постановку не первый раз, заметили в ряде сцен импровизацию со стороны актеров. Но это лишь добавляло живости и эмоций. Именно так и надо прощаться с тем, что тебе дорого – искренне и честно.

Такими же были и аплодисменты зрителей в тот вечер. Занавес закрылся под крики: «Браво!»

ИСТОЧНИК KP.RU