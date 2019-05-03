Восстановительные работы в Троицкой церкви продолжаются в Твери
1 мая в Твери начались восстановительные работы в церкви Троицы Живоначальной, что за Волгой (Тверь, ул. Шевченко, 1).
Организованы они московским добровольческим объединением «РеставросЪ» и проходят при поддержке Отдела по делам молодежи Тверской епархии. Основная задача, согласно планам работ, - понижение уровня земли вдоль стен Троицкой церкви.
Завершатся работы 5 мая.
Примерный график работы: 10:00 – начало работ, в 13:00 – обед в Свято-Екатерининском монастыре и перерыв на отдых, в 18:00 – окончание. Основная задача по плану - понизить уровень земли вдоль стен Троицкой церкви.
- Присоединяйтесь! По всем вопросам и для записи обращаться по номеру 8 (904) 006-35-13, - приглашают желающих принять участие в работах организаторы.
Напомним, храм возвели с 1733-37 года тверские купцы Матвей и Алексей Арефьевы в голодный и неурожайный год, чтобы дать работу местным жителям.
ИСТОЧНИК KP.RU