2019-05-03T14:42:56+03:00
Общество

Восстановительные работы в Троицкой церкви продолжаются в Твери

Завершатся они 5 мая
Ирина ТАРАСОВА
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Работы завершатся 5 мая. Фото: Тверские сводыРаботы завершатся 5 мая. Фото: Тверские своды
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1 мая в Твери начались восстановительные работы в церкви Троицы Живоначальной, что за Волгой (Тверь, ул. Шевченко, 1).

Организованы они московским добровольческим объединением «РеставросЪ» и проходят при поддержке Отдела по делам молодежи Тверской епархии. Основная задача, согласно планам работ, - понижение уровня земли вдоль стен Троицкой церкви.

Завершатся работы 5 мая.

Примерный график работы: 10:00 – начало работ, в 13:00 – обед в Свято-Екатерининском монастыре и перерыв на отдых, в 18:00 – окончание. Основная задача по плану - понизить уровень земли вдоль стен Троицкой церкви.

- Присоединяйтесь! По всем вопросам и для записи обращаться по номеру 8 (904) 006-35-13, - приглашают желающих принять участие в работах организаторы.

Напомним, храм возвели с 1733-37 года тверские купцы Матвей и Алексей Арефьевы в голодный и неурожайный год, чтобы дать работу местным жителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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