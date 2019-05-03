Во время пожара на даче в Тверской области мужчина получил сильные ожоги

СЕГОДНЯ 11:26 2019-05-03T11:33:12+03:00

Сгорели не только дом, но и автомобиль. Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

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2 мая в 22.02 в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Тверской области поступило сообщение о пожаре в поселке Озерки Западнодвинского района.

После прибытия на место поста отделения пожарно-спасательной части № 30 и ДПК «Бенцы» было установлено, что горит дачный дом. Здание выгорело почти полностью. Огонь уничтожил кровлю и повредил внутреннюю отделку дома по всей площади. А также повредил моторный отсек и внутреннюю отделку припаркованного в семи метрах автомобиля "Хендай".

Есть пострадавший. Мужчина 1964 года рождения с ожогами тела 2 степени (40 %) госпитализирован в ЦРБ.

Спасатели называют и предположительную причину пожара. Возможно, были нарушены правила пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи.

К 23:00 пожар был локализован. А к 00:30 - полностью ликвидирован.

Было привлечено 7 человек и 2 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU