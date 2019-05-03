2019-05-03T11:33:12+03:00
Происшествия

Во время пожара на даче в Тверской области мужчина получил сильные ожоги

Предположительно, возгорание началось из-за ошибок при эксплуатации отопительной печи
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Сгорели не только дом, но и автомобиль. Фото: ГУ МЧС России по Тверской областиСгорели не только дом, но и автомобиль. Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
Изменить размер текста:

2 мая в 22.02 в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Тверской области поступило сообщение о пожаре в поселке Озерки Западнодвинского района.

После прибытия на место поста отделения пожарно-спасательной части № 30 и ДПК «Бенцы» было установлено, что горит дачный дом. Здание выгорело почти полностью. Огонь уничтожил кровлю и повредил внутреннюю отделку дома по всей площади. А также повредил моторный отсек и внутреннюю отделку припаркованного в семи метрах автомобиля "Хендай".

Есть пострадавший. Мужчина 1964 года рождения с ожогами тела 2 степени (40 %) госпитализирован в ЦРБ.

Спасатели называют и предположительную причину пожара. Возможно, были нарушены правила пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи.

К 23:00 пожар был локализован. А к 00:30 - полностью ликвидирован.

Было привлечено 7 человек и 2 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Привет, сезон! Более 500 мотоциклистов колонной проедут по Твери
В майские праздники в 26 км от Твери горела пилорама
24-летний парень зашел в магазин Твери и украл сумку у продавца
Восстановительные работы в Троицкой церкви продолжаются в Твери
На канале ТНВ начинается сериал «Юристы», где сыграл актер тверского ТЮЗа Андрей Иванов
Фестиваль "Новоторжский рубеж" откроется в Тверской области с Парада участников
В Твери сотрудник автомойки украл машину клиента и разбил ее
На семейном празднике "Весна красна" в Твери детей и их родителей приобщат к народному творчеству
В десятку красивейших спортсменок мира попала Дарья Клишина из Твери
Торф тлеет в Конаковском районе Тверской области
Тверские огнеборцы предотвращают распространение природного пожара в Вышневолоцком районе
Тверичан приглашают на День семейного отдыха «Красная горка»
Стальной трос не помог жителю Твери уберечь велосипед от кражи
На бал «Вальс Победы» в Твери пригласили ветеранов, тружеников тыла и детей войны
Девушки-волонтёры в Тверской области спасли маленькую девочку, которая могла выпасть из окна
Телемост со знаменитым испанским писателем и военным корреспондентом Артуро Пересом-Реверте пройдёт в Твери
Деревенский житель ограбил дачу пенсионерки из Твери
Двадцать новых диспетчеров примут на работу в тверскую службу 112
Козловы всех стран вновь объединятся на фестивале в Твери
Позабавиться по-богатырски на «Новоторжском рубеже» в Тверской области можно будет уже на днях
В Твери расцвели первые тюльпаны
Тверские полицейские вернули молодой женщине похищенную сумку
Сезон круизной навигации открыт в Тверской области и Твери
Пятнадцать тысяч человек прошли по Твери в первомайской демонстрации
Добровольные пожарные команды круглосуточно дежурят во время праздников в Тверской области
Открытые соревнования по воркауту пройдут сегодня в Твери
Первомайское шествие в Твери будут транслировать на больших экранах