В десятку красивейших спортсменок мира попала Дарья Клишина из Твери
Это уже не первый раз, когда тверичанку называют одной из самых красивых спортсменок
В том, что Дарья - красавица сомнений нет. Фото: REUTERS
Изменить размер текста:
Тверская прыгунья в длину Дарья Клишина вошла в десятку самых красивых спортсменок мира по версии итальянского издания La Gazzetta dello Sport. Вместе с Дарьей в список попала ещё одна россиянка - теннисистка Мария Шарапова.
Помимо русских красавиц-спортсменок в топ-10 данного рейтинга вошли:
- итальянки - пловчиха Федерика Пеллегрини (30 лет), фигуристка Каролина Костнер (32 года) и теннисистка Камила Джорджи (27 лет);
- канадская теннисистка Эжени Бушар (25 лет),
- американская футболистка Алекс Морган (29 лет), и ещё одна американка - горнолыжница Линдси Вонн (34 года).
ИСТОЧНИК KP.RU