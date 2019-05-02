2019-05-02T20:07:59+03:00
Спорт

В десятку красивейших спортсменок мира попала Дарья Клишина из Твери

Это уже не первый раз, когда тверичанку называют одной из самых красивых спортсменок
Виктория ТУШКОВА
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В том, что Дарья - красавица сомнений нет. Фото: REUTERSВ том, что Дарья - красавица сомнений нет. Фото: REUTERS
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Тверская прыгунья в длину Дарья Клишина вошла в десятку самых красивых спортсменок мира по версии итальянского издания La Gazzetta dello Sport. Вместе с Дарьей в список попала ещё одна россиянка - теннисистка Мария Шарапова.

Помимо русских красавиц-спортсменок в топ-10 данного рейтинга вошли:

- итальянки - пловчиха Федерика Пеллегрини (30 лет), фигуристка Каролина Костнер (32 года) и теннисистка Камила Джорджи (27 лет);

- канадская теннисистка Эжени Бушар (25 лет),

- американская футболистка Алекс Морган (29 лет), и ещё одна американка - горнолыжница Линдси Вонн (34 года).

ИСТОЧНИК KP.RU

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