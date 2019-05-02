2019-05-02T18:27:16+03:00
Общество

Торф тлеет в Конаковском районе Тверской области

Угрозы населённым пунктам нет
Виктория ТУШКОВА
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Ситуация на контроле МЧССитуация на контроле МЧСФото: Артем КИЛЬКИН
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Главное управление МЧС России по Тверской области сообщает, что держит ситуацию на контроле. Сообщение об обнаружении тления торфа в Конаковском районе, в районе посёлка Озерки поступило оперативным дежурным в 17:35. По информации МЧС угрозы Озеркам и другим населенным пунктам нет.

К месту пожара убыла оперативная группа Конаковского пожарно-спасательного гарнизона и отделения пожарно-спасательной части № 78. Дальнейшая информация уточняется.

Спасатели напоминают о необходимости быть осторожными при обращении с огнём. В лесу запрещено пользоваться открытым огнём, бросать окурки и спички, выжигать траву.

ИСТОЧНИК KP.RU

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