Тверские огнеборцы предотвращают распространение природного пожара в Вышневолоцком районе

СЕГОДНЯ 16:58 2019-05-02T17:41:41+03:00

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Сообщение об обнаружении горения сухой растительности поступило на пульт МЧС сегодня в 14:15. Трава горела в районе 301 км платной скоростной трассы М-11 «Москва – Санкт-Петербург» в Вышневолоцком районе. Угрозы населенным пунктам не было.

На место отправились: оперативная группа Вышневолоцкого пожарно-спасательного гарнизона и отделения пожарно-спасательных частей №9, № 61, № 13, № 52. Дальнейшая информация уточняется – сообщает Главное управление МЧС по Тверской области.

Ситуация находится на контроле Главного управления.

ИСТОЧНИК KP.RU