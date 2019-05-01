Сезон круизной навигации открыт в Тверской области и Твери

СЕГОДНЯ 15:26 2019-05-01T15:26:45+03:00

Первый двухпалубник уже причалил в Калязине

Изменить размер текста: A A

Сезон круизной навигации в регионе продлится 200 дней. Первый туристический двухпалубный теплоход уже причалил в Калязине. Туристам показали город и отвели в новый музей «Волгари».

Калязин входит в программу 3,4 и 5-тидневных круизных маршрутов по Тверской области, а также в туры выходного дня. До окончания сезона в город должны зайти 170 судов. По данным областного правительства в прошлый навигационный сезон Калязин таким образом посетили более 20 тысяч человек.

Ещё один популярный маршрут – теплоходные экскурсии по Селигеру. Посещают по воде туристы Весьегонск и Рыбинское водохранилище.

В Твери круизная навигация открылась сегодня, 1 мая. Первый теплоход привезет в город 180 туристов, а за все майские праздники Тверь посетят более 1600 человек.

Тверичанам и гостям города также предложат экскурсионные речные прогулки по Волге в пределах Твери. Такие экскурсии с гидом будут проходить по субботам, в 13:00, с отправлением от Городского сада.

ИСТОЧНИК KP.RU