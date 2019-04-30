На дорогах в Тверской области появится 12 новых комплексов фотовидеофиксации

СЕГОДНЯ 17:42 2019-04-30T17:42:36+03:00

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Предполагается, что новые передвижные комплексы, которые установят на трассах Верхневолжья, обеспечат дополнительную фиксацию нарушений правил дорожного движения с охватом до четырех полос в двух направлениях. Наблюдение будет осуществляться в том числе и в темное время суток.

Также, в текущем году будет дополнительно приобретено 34 стационарных комплекса фотовидеофиксации, которые установят на региональных и межмуниципальных дорогах. На эти цели из бюджета направят более 72 млн рублей.

Отметим, что в настоящий момент в Тверской области эксплуатируется 215 комплексов фотовидеофиксации. Всего, до 2024 года, планируется установить еще 454 единицы.

ИСТОЧНИК KP.RU