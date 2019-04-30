Несовершеннолетняя девушка пострадала в аварии в Твери
Пассажирке оказана медпомощь
В аварии пострадала несовершеннолетняя девушкаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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ДТП произошло в понедельник вечером, 29 апреля, на ул. Можайского. 31-летний водитель, управляя автомобилем «Опель Астра» при выезде со второстепенной дороги, на нерегулируемом перекрестке, не уступил дорогу и столкнулся с «Ладой Калиной».
За рулем отечественной легковушки ехал 20-летний водитель, который правила не нарушал и двигался по главной дороге прямо.
В результате аварии 16-летняя девушка-пассажир автомобиля «Лада Калина» с полученными травмами была осмотрена на месте бригадой скорой помощи и отпущена после оказания медицинской помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU