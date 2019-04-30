2019-04-30T15:17:55+03:00
Происшествия

Несовершеннолетняя девушка пострадала в аварии в Твери

Пассажирке оказана медпомощь
Ольга ТРОФИМОВА
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В аварии пострадала несовершеннолетняя девушкаВ аварии пострадала несовершеннолетняя девушкаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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ДТП произошло в понедельник вечером, 29 апреля, на ул. Можайского. 31-летний водитель, управляя автомобилем «Опель Астра» при выезде со второстепенной дороги, на нерегулируемом перекрестке, не уступил дорогу и столкнулся с «Ладой Калиной».

За рулем отечественной легковушки ехал 20-летний водитель, который правила не нарушал и двигался по главной дороге прямо.

В результате аварии 16-летняя девушка-пассажир автомобиля «Лада Калина» с полученными травмами была осмотрена на месте бригадой скорой помощи и отпущена после оказания медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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