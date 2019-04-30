2019-04-30T14:32:12+03:00
Общество

За незаконный вылов рыбы в Тверской области браконьеры заплатят 50 тысяч рублей

Так решил Весьегонский районный суд
Ольга ТРОФИМОВА
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Браконьеров оштрафовали на 50 тысяч рублейБраконьеров оштрафовали на 50 тысяч рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Двое жителей Весьегонская ловили рыбу (леща, судака, щуку) сетями на Рыбинском водохранилище в Весьегонском районе.

По материалам проверки мировым судьей, браконьеры привлечены к административной ответственности и оштрафованы на 2000 рублей каждый.

Прокурором района в суд направлено исковое заявление о возмещении ущерба, причиненного незаконным выловом водных биологических ресурсов.

Решением Весьегонского районного суда с нарушителей взыскано 50 457 рублей в счет возмещения ущерба.

Исполнение решения суда находится на контроле районной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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