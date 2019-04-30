2019-04-30T11:53:57+03:00
Происшествия

Пожилая женщина упала в маршрутке в Твери

Водитель слишком резко затормозил
Ольга ТРОФИМОВА
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Пенсионерка упала из-за резкого торможенияПенсионерка упала из-за резкого торможенияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Инцидент произошел днем 29 апреля. На ул. Орджоникидзе 44-летний водитель, управлял автобусом Паз 320405-04 и слишком резко затормозил.

В результате неудачного маневра, в салоне маршрутки упала 65-летняя пассажирка.

Женщина с полученными травмами самостоятельно обратилась в медицинское учреждение. После оказания необходимой медпомощи, ее отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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