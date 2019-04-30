Пожилая женщина упала в маршрутке в Твери
Водитель слишком резко затормозил
Пенсионерка упала из-за резкого торможенияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Инцидент произошел днем 29 апреля. На ул. Орджоникидзе 44-летний водитель, управлял автобусом Паз 320405-04 и слишком резко затормозил.
В результате неудачного маневра, в салоне маршрутки упала 65-летняя пассажирка.
Женщина с полученными травмами самостоятельно обратилась в медицинское учреждение. После оказания необходимой медпомощи, ее отпустили домой.
ИСТОЧНИК KP.RU