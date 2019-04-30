В Тверской области продавали запрещенные семена овощей

СЕГОДНЯ 07:37 2019-04-30T07:37:15+03:00

Не все овощи можно выращивать из семян Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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Проверку на рынках в Московском и Заволжском районах Твери, а также в Селижарово и Кесовой горе провели сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области.

За два дня, 25 и 26 апреля, специалисты выявили 15 фактов нарушения обязательных требований законодательства в области семеноводства и карантина растений.

Проверка показала, что продавцы реализовывали саженцы плодовых культур без документов, подтверждающих их сортовые и посадочные качества. Всего 86 растений.

Кроме того, было установлено, что на рынках продавали пакетированные семена овощей, которые нельзя выращивать на территории РФ в соответствии с Государственным реестром селекционных достижений (сельдерей «Дон Жуан», капуста цветная «Невеста», «Малимба F1», редис «Алекс F1», капуста пекинская «Гранат»). Это является нарушением Федерального закона «О семеноводстве».

В отношении недобросовестных продавцов возбуждены административные дела. Саженцы роз и плодово-ягодных культур сняты с реализации.

ИСТОЧНИК KP.RU