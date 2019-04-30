2019-04-30T07:37:15+03:00
Общество

В Тверской области продавали запрещенные семена овощей

Товар снят с реализации
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Не все овощи можно выращивать из семянНе все овощи можно выращивать из семянФото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

Проверку на рынках в Московском и Заволжском районах Твери, а также в Селижарово и Кесовой горе провели сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области.

За два дня, 25 и 26 апреля, специалисты выявили 15 фактов нарушения обязательных требований законодательства в области семеноводства и карантина растений.

Проверка показала, что продавцы реализовывали саженцы плодовых культур без документов, подтверждающих их сортовые и посадочные качества. Всего 86 растений.

Кроме того, было установлено, что на рынках продавали пакетированные семена овощей, которые нельзя выращивать на территории РФ в соответствии с Государственным реестром селекционных достижений (сельдерей «Дон Жуан», капуста цветная «Невеста», «Малимба F1», редис «Алекс F1», капуста пекинская «Гранат»). Это является нарушением Федерального закона «О семеноводстве».

В отношении недобросовестных продавцов возбуждены административные дела. Саженцы роз и плодово-ягодных культур сняты с реализации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Горячая линия по профилактике клещевого энцефалита организована в Тверской области
Сенокосы и пастбища зарастают сорняками в Тверской области
В Тверской области выберут лучшего педагога и воспитателя
Опубликован график отключения горячей воды в домах Твери
На фестивале «Площадь Добра» в Твери собрали 490 кг вещей и 330 книг для нуждающихся
Коллектив «Бархатный сезон» приглашает на музыкально-поэтическую программу в Ботанический сад Твери
Последний показ спектакля «Безымянная звезда» пройдет в Тверском театре драмы
Знаменитый в Твери магазин «Кириллица» продается на сайте бесплатных объявлений
Пенсионерку освободили из тюрьмы в Тверской области за хорошее поведение
Велосипедиста, который шел пешком, сбили в Тверской области
За кражу автомобиля в Тверском регионе осудили жителя соседней области
Реконструкторы вновь развернут под Тверью средневековые шатры
«Черные лесорубы» из Тверской области проведут в тюрьме полтора года
Тверская область шестая с конца в рейтинге регионов по демографическому положению
Фальшивыми больничными продлевают себе праздничные дни жители Тверской области
Жителя Тверской области подозревают в краже кошелька
За неделю в Тверской области клещи покусали 25 детей
Уступать дорогу машинам скорой помощи научат автомобилистов Твери
Москвич ремонтировал суда в водоохранной зоне Иваньковского водохранилища в Тверской области
В Тверской области продолжаются работы по обустройству Ржевского мемориала Советскому солдату
У жительницы Тверской области украли телефон с прилавка магазина
В Тверской области найден пропавший несовершеннолетний мальчик
Юные хоккеисты поборются в Твери за «Кубок Ильи Ковальчука – 2019»
Пасхальные богослужения в Твери и области прошли торжественно и спокойно
Мальчик ушел от бабушки и пропал в Тверской области
Двух девушек сбили на обочине дороги в Кашинском районе Тверской области
Велосипедистка попала под колеса паркетника в Тверской области