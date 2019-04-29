Пасхальные богослужения в Твери и области прошли торжественно и спокойно
Общественный порядок никто не нарушал
Христово Воскресение встретили без происшествийФото: Виктория ЖУКОВА
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Торжественные богослужения, посвященные празднованию Святой Пасхи, прошли в 173 храмах и приходах Русской православной церкви Верхневолжья.
Общественный порядок охраняли 740 сотрудников органов и подразделений внутренних дел и Росгвардии. Вместе с ними службу несли члены добровольных народных дружин, представители казачества и частных охранных организаций.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, благодаря организованной работе, праздничные мероприятия для тверичан и гостей региона прошли без серьезных нарушений общественного порядка.
ИСТОЧНИК KP.RU