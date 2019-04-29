2019-04-29T09:33:24+03:00
Общество

Новые машины скорой помощи вышли на линию в Тверской области

Для региона закупили 24 автомобиля
Ольга ТРОФИМОВА
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Новые скорые вышли на линию ФОТО: минздрав Тверской областиНовые скорые вышли на линию ФОТО: минздрав Тверской области
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Всего с 2016 года для службы скорой медицинской помощи Верхневолжья было закуплено 76 автомобилей.

В настоящее время в регионе ведётся создание единой диспетчерской службы скорой помощи и её интеграция с Системой-112, формирование межрайонных медицинских округов. Все эти меры направлены на то, чтобы сократить временной интервал прибытия бригад по вызовам.

Кроме того, в 2019 году правительство области приняло решение направить более 153 млн рублей на повышение заработной платы работников скорой помощи Твери и Калининского района.

Также, врачи выездных бригад Тверской станции скорой медицинской помощи и отделения скорой помощи Калининской ЦРБ получат дополнительные выплаты в размере 30 тыс. рублей, средний медперсонал – 14,4 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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