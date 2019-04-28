2019-04-28T23:36:40+03:00
Звезды

Спектакль Тверского ТЮЗа «Сны о кошках и мышах» получил специальный приз Всероссийского фестиваля «Арлекин»

Программа этого года включала 11 конкурсныхи 10 внеконкурсных спектаклей
Ирина ТАРАСОВА
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26 апреля в Санкт-Петербурге завершил работу XVI Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей «Арлекин» и конкурс на соискание Российской Национальной театральной премии «Арлекин» 2019 года (17 – 26 апреля 2019 г.).

Программа этого года включала 11 конкурсных, 10 внеконкурсных спектаклей и обширную специальную программу. Итоги самого масштабного и представительного фестиваля российских спектаклей для детей и подростков были озвучены на сцене театра «Зазеркалье» – основателя и организатора «Арлекина». Там же прошла и театрализованная церемония награждения лауреатов.

Участником фестиваля стал и Тверскою ТЮЗ со спектаклем «Сны о кошках и мышах» режиссёра Вероники Вигг. Наш театр за постановку получил специальный приз фестиваля.

Что касается победителей, то лучшим стал петербургский спектакль «Комната Герды» режиссёра Яны Туминой (Творческая лаборатория Яны Туминой и Театр «Особняк», Санкт-Петербург)..

Лидером конкурса стал и Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова со спектаклями «ТРИ ТОЛСТЯКА. ЭПИЗОД 1. ВОССТАНИЕ» и «ТРИ ТОЛСТЯКА. ЭПИЗОД 2. ЖЕЛЕЗНОЕ СЕРДЦЕ» в постановке Андрея Могучего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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