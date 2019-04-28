Акцией «Уступи дорогу скорой помощи» в Твери проверят, как водители пропускают спецтранспорт
30 апреля в Твери пройдет акция с условным названием «Уступи дорогу скорой помощи».
В мероприятии примут участие «Тверская станция скорой медицинской помощи» совместно с УГИБДД России по городу Твери. Акцией проверят, как водители в Твери уступают дорогу спецтранспорту. Нарушения будут фиксироваться на видео.
- Комплекс мероприятий направлен на сокращение времени прибытия бригады скорой помощи к пациенту, а также на сокращение сроков медицинской транспортировки. Подобные профилактические мероприятия проводились в регионе дважды, - сообщают в региональном УГИБДД.
А также напоминают цифры. В прошлом году из-за того, что водители не уступали дорогу машинам скорой помощи с проблесковыми маяками и звуковыми сигналами, в Тверской области произошло несколько ДТП.
- Министерство здравоохранения Тверской области призывает всех участников дорожного движения внимательнее относиться к автомобилям скорой медпомощи с включенными специальными сигналами и предоставлять преимущество для проезда автомобилей экстренной службы, - комментируют в пресс-службе ПТО.
ИСТОЧНИК KP.RU