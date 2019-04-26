Тверские любители кошек смогут прийти в котокафе в конце апреля

СЕГОДНЯ 12:02 2019-04-26T12:02:47+03:00

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Первое в городе заведение общепита, где, кроме еды, можно будет выбрать себе пушистого друга, откроется в областной столице в следующий вторник, 30 апреля.

Кафе «Мур-Мяу» начнет работать на Симеоновской, 60 с 11 часов утра. Праздник по случаю открытия стартует в 18.00. Гостей ждут конкурсы, розыгрыши, фотосессия и подарки.

В дальнейшем посетители кафе смогут не только провести время вместе с кошками, но и забрать понравившегося питомца к себе домой. Кстати, оплата в заведении будет не по меню, а по времени. В стоимость, помимо общения с кошками, настольных игр и книг входит чай с печеньем.

Желающие смогут купить памятные сувениры, а вырученные деньги пойдут на помощь бездомным животным.

ИСТОЧНИК KP.RU