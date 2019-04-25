2019-04-25T22:03:33+03:00
Общество

Житель Тверской области пострадал от укусов бешеной енотовидной собаки

Случай зарегистрирован в Лесном районе
Ольга ТРОФИМОВА
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Енотовидная собака укусила человекаЕнотовидная собака укусила человекаФото: Елена ВАХРУШЕВА
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В Верхневолжье участились случаи бешенства среди диких животных. На этот раз опасное заболевание выявлено у дикой енотовидной собаки.

Проба патологического материала животного была отобрана специалистами ветлаборатории в деревне Пестово Бохтовского сельского поселения Лесного района Тверской области. В документах значится, что животное покусало человека.

Полученные результаты анализов лаборатория направила в ФГБУ «ЦНМВЛ», в Управление Россельхознадзора по Тверской области, в Государственную инспекцию по ветеринарии» Тверской области и в региональное Управление Роспотребнадзора.

Специалисты призывают не игнорировать вакцинацию и своевременно прививать домашних питомцев от смертельной болезни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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