Житель Тверской области пострадал от укусов бешеной енотовидной собаки
В Верхневолжье участились случаи бешенства среди диких животных. На этот раз опасное заболевание выявлено у дикой енотовидной собаки.
Проба патологического материала животного была отобрана специалистами ветлаборатории в деревне Пестово Бохтовского сельского поселения Лесного района Тверской области. В документах значится, что животное покусало человека.
Полученные результаты анализов лаборатория направила в ФГБУ «ЦНМВЛ», в Управление Россельхознадзора по Тверской области, в Государственную инспекцию по ветеринарии» Тверской области и в региональное Управление Роспотребнадзора.
Специалисты призывают не игнорировать вакцинацию и своевременно прививать домашних питомцев от смертельной болезни.
ИСТОЧНИК KP.RU