Около 400 единиц техники не допустили в эксплуатацию в Тверской области

СЕГОДНЯ 20:15 2019-04-25T20:15:39+03:00

Почти вся техника исправна в регионе Фото: Ольга Крыльцова

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Всего специалисты Гостехнадзора Тверской области в 1 квартале 2019 года провели инспекцию 4746 единиц техники, при этом к эксплуатации допущено 4304 машины.

С начала года инспекторы осмотрели 3749 машин и прицепов, из них 425 эксплуатировались с нарушениями обязательных требований.

Кроме того, проведено 15 проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зафиксировано 20 нарушений, выдано 6 предписаний об их устранении.

С января специалисты поставили на учет 720 самоходных машин, выдали 1212 удостоверений тракториста-машиниста. Экзамены на право управления самоходной техникой сдали 385 водителей.

Всего в Гостехнадзоре региона на сегодняшний день числится более 33 тысяч тракторов, самоходных дорожно-строительных, других машин и прицепов к ним, а также более 170 единиц аттракционной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU