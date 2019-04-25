2019-04-25T20:15:39+03:00
Общество

Около 400 единиц техники не допустили в эксплуатацию в Тверской области

Гостехнадзор проверил состояние машин
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Почти вся техника исправна в регионеПочти вся техника исправна в регионеФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Всего специалисты Гостехнадзора Тверской области в 1 квартале 2019 года провели инспекцию 4746 единиц техники, при этом к эксплуатации допущено 4304 машины.

С начала года инспекторы осмотрели 3749 машин и прицепов, из них 425 эксплуатировались с нарушениями обязательных требований.

Кроме того, проведено 15 проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зафиксировано 20 нарушений, выдано 6 предписаний об их устранении.

С января специалисты поставили на учет 720 самоходных машин, выдали 1212 удостоверений тракториста-машиниста. Экзамены на право управления самоходной техникой сдали 385 водителей.

Всего в Гостехнадзоре региона на сегодняшний день числится более 33 тысяч тракторов, самоходных дорожно-строительных, других машин и прицепов к ним, а также более 170 единиц аттракционной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трапезная Покровской церкви горела в Твери
«Дети войны» получили официальный статус в Тверской области
Управляющую организацию в Тверской области оштрафовали за несвоевременную уборку снега с крыши
Тверская филармония приглашает на диалоги королей и вечер балетов
Презентация книги "Скеллиг-Майкл. Монастырь в океане" пройдет в Твери
За изнасилование несовершеннолетней мужчина получил 11 лет тюрьмы в Тверской области
В спектакле «Свидетель обвинения» Тверского театра драмы зрители станут присяжными
Иностранцев арестовали на 5 суток за мат в общественном месте Тверской области
Пасхальное дерево, фото-зона и мастер-классы: отпраздновать Пасху приглашает Горсад Твери
В Тверской области экс-тренера конно-трюковой группы признали виновной в травмировании ребенка
Задай вопрос генеральному директору «Тверь Водоканала»
Один человек пострадал при пожаре на территории завода в Тверской области
В Твери незаконно торговали овощами, фруктами, очками и цветами
В Тверской области пассажир ограбил таксистку
В дежурную часть ГИБДД Тверской области звонить надо через 02
За ложные сообщения о взрыве охранник из Твери может сесть в тюрьму
Трудящиеся Твери выйдут на первомайскую демонстрацию
В Твери на улице искупали слонов
Две школьницы показали в Интернете, как били одноклассницу в Тверской области
В Тверской области стартовала акция «Георгиевская ленточка»
В гордуме Твери подведут итоги работы за прошлый год и обсудят бюджет