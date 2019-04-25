2019-04-25T19:44:10+03:00
Общество

Управляющую организацию в Тверской области оштрафовали за несвоевременную уборку снега с крыши

Виновному придется заплатить 25 тысяч рублей
Ольга ТРОФИМОВА
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УО оштрафовали за неисполнение обязанностейУО оштрафовали за неисполнение обязанностейФото: Иван МАКЕЕВ
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В результате схода снега с крыши многоквартирного дома 10-летний мальчик получил ушибы, ссадины лба и верхнего века. Ребенку была оказана медицинская помощь.

Случаем заинтересовалась Удомельская межрайонная прокуратура. В ходе проверки было установлено, что ООО «УО «Умный дом» не приняло должных мер по своевременной очистке крыши от снега.

В связи с выявленными нарушениями в отношении управляющего многоквартирными домами было возбуждено административное производство.

В понедельник, 22 апреля, мировой судья по результатам рассмотрения постановления прокурора назначил виновному лицу административный штраф 25 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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