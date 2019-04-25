Презентация книги "Скеллиг-Майкл. Монастырь в океане" пройдет в Твери

СЕГОДНЯ 18:34 2019-04-25T18:37:19+03:00

Эта книга рассказывает о самом дальнем форпосте средневекового Христианства на западе Европы. Фото: из архива Александра Шабанова

Изменить размер текста: A A

5 мая в Горнице библиотеки имени Герцена Твери пройдет Библейско-богословский лекторий "Михайловские чтения".

В рамках встречи состоится презентация новой книги священника Александра Шабанова "Скеллиг-Майкл. Монастырь в океане".

Сам автор говорит о ней так:

- Эта книга рассказывает о самом дальнем форпосте средневекового Христианства на западе Европы, о Скеллиге Майкле (Skellig Michael) – древней скале святого архангела Михаила в Атлантическом океане, острове-монастыре, жемчужине Ирландии, святыне Кельтской церкви VII-XII веков. Книга знакомит с удивительной, приправленной множеством легенд и преданий, историей монашеской обители, в которой на протяжении шестиста лет аскетические практики христианского Востока обогащались опытом западных исповедников веры.

Добавим, что читателя поразят своей строгой красотой нерушимые памятники монументального зодчества, простоявшие столетия под ливнями и штормами Атлантики. Он узнает, как эхо событий европейской истории докатывалось и разбивалось о неприступные скалы Скеллига Майкла. Прочитает про испытания паломников, отправлявшихся от побережья графства Керри в опасное плавание к далёкой морской твердыне, о маяках, чей свет спас сотни человеческих жизней, и о сиянии веры знаменитых ирландских святых, подвизавшихся в этом суровом краю.

Начало в 12.00.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU