В спектакле «Свидетель обвинения» Тверского театра драмы зрители станут присяжными
10, 11, 12 и 19 мая тверской Театр драмы приглашает всех на премьеру детективного спектакля «Свидетель обвинения» по пьесе Агаты Кристи в постановке Александра Павлишина.
Главный вопрос на который придется ответить в эти дни всем зрителям - кто убийца?
По сюжету, первоклассный адвокат Сэр Уилфред Робертс берётся за дело подозреваемого Леонардо Воула, которое кажется на первый взгляд безнадёжным. Ведь молодого человека обвиняют в убийстве одинокой богатой дамы Эмили Френч, которая за несколько дней до смерти завещала ему всё своё состояние. Показания супруги главного героя ставят всех в тупик. Так, кто же виновен?..
Произведение «Свидетель обвинения» пережило реинкарнацию из рассказа в пьесу, из спектакля в три фильма. К нему не угасает интерес театров всего мира.
- Меня привлекла эта пьеса, потому что жанр детектива требует особого мастерства, умения выстроить действие так, чтобы сохранить интригу до конца. Думаю, что зрителей захватит запутанная история, тем более, что они и сами смогут поучаствовать в ней как присяжные», – отмечает режиссёр-постановщик Александр Павлишин.
Главный вопрос на который придется ответить в эти дни всем зрителям - кто убийца? Фото: ТАТД
Показы пройдут в первой половине мая. Фото: ТАТД
ИСТОЧНИК KP.RU