2019-04-25T18:25:57+03:00
Звезды

В спектакле «Свидетель обвинения» Тверского театра драмы зрители станут присяжными

Премьерные показы пройдут 10, 11, 12 и 19 мая
Ирина ТАРАСОВА
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Театр драмы готовится к премьере. Фото: ТАТДТеатр драмы готовится к премьере. Фото: ТАТД
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10, 11, 12 и 19 мая тверской Театр драмы приглашает всех на премьеру детективного спектакля «Свидетель обвинения» по пьесе Агаты Кристи в постановке Александра Павлишина.

Главный вопрос на который придется ответить в эти дни всем зрителям - кто убийца?

По сюжету, первоклассный адвокат Сэр Уилфред Робертс берётся за дело подозреваемого Леонардо Воула, которое кажется на первый взгляд безнадёжным. Ведь молодого человека обвиняют в убийстве одинокой богатой дамы Эмили Френч, которая за несколько дней до смерти завещала ему всё своё состояние. Показания супруги главного героя ставят всех в тупик. Так, кто же виновен?..

Произведение «Свидетель обвинения» пережило реинкарнацию из рассказа в пьесу, из спектакля в три фильма. К нему не угасает интерес театров всего мира.

- Меня привлекла эта пьеса, потому что жанр детектива требует особого мастерства, умения выстроить действие так, чтобы сохранить интригу до конца. Думаю, что зрителей захватит запутанная история, тем более, что они и сами смогут поучаствовать в ней как присяжные», – отмечает режиссёр-постановщик Александр Павлишин.

Главный вопрос на который придется ответить в эти дни всем зрителям - кто убийца? Фото: ТАТД

Главный вопрос на который придется ответить в эти дни всем зрителям - кто убийца? Фото: ТАТД

Показы пройдут в первой половине мая. Фото: ТАТД

Показы пройдут в первой половине мая. Фото: ТАТД

ИСТОЧНИК KP.RU

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