Один человек пострадал при пожаре на территории завода в Тверской области
Причиной возгорания стал пал травы
Из-за пала травы загорелась территория заводаФото: Василий ХОДАРЕВ
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ЧП произошло на Конаковском заводе механизированного инструмента около 12.00 25 апреля. Об этом сообщил паблик ВКонтакте «Подслушано у медиков г.Тверь».
По предварительным данным удалось уточнить, что возгорание произошло за периметром завода, где неизвестные подожгли сухую траву. Огонь быстро перекинулся на территорию бывшего завода и разошелся на 400 квадратных метров.
Силами МЧС пожар был локализован в течение часа. Один человек пострадал. Обстоятельства выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU