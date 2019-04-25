Один человек пострадал при пожаре на территории завода в Тверской области

СЕГОДНЯ 15:24 2019-04-25T15:24:38+03:00

Изменить размер текста: A A

ЧП произошло на Конаковском заводе механизированного инструмента около 12.00 25 апреля. Об этом сообщил паблик ВКонтакте «Подслушано у медиков г.Тверь».

По предварительным данным удалось уточнить, что возгорание произошло за периметром завода, где неизвестные подожгли сухую траву. Огонь быстро перекинулся на территорию бывшего завода и разошелся на 400 квадратных метров.

Силами МЧС пожар был локализован в течение часа. Один человек пострадал. Обстоятельства выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU