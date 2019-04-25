Две школьницы показали в Интернете, как били одноклассницу в Тверской области
Следователи выясняют подробности ЧП
Следователи выясняют обстоятельства ЧПФото: Мария ЛЕНЦ
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ЧП произошло в одной из школ в Андреаполе Тверской области. Как стало известно, в конце марта 2019 года две ученицы средней образовательной школы избили одноклассницу. Все происходящее девочки сняли на мобильный телефон и опубликовали в Интернете.
В настоящее время следователи Западнодвинского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Тверской области опрашивают родителей и участниц произошедшего.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
Следствие продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU