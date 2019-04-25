Две школьницы показали в Интернете, как били одноклассницу в Тверской области

СЕГОДНЯ 12:58 2019-04-25T12:58:11+03:00

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ЧП произошло в одной из школ в Андреаполе Тверской области. Как стало известно, в конце марта 2019 года две ученицы средней образовательной школы избили одноклассницу. Все происходящее девочки сняли на мобильный телефон и опубликовали в Интернете.

В настоящее время следователи Западнодвинского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Тверской области опрашивают родителей и участниц произошедшего.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Следствие продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU