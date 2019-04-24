2019-04-24T20:32:01+03:00
Общество

Вертолет санавиации помог доставить в Тверь пациентов из Нелидово

Срочный вылет борт совершил 24 апреля
Ольга ТРОФИМОВА
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Медики оказали срочную помощь пациентам из регионаМедики оказали срочную помощь пациентам из регионаФото: Александр ГЛУЗ
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Привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи пациентам из центральной районной больницы Нелидовского района.

Около 10 утра экипаж вертолёта Ка-32А МЧС России вместе с бригадой врачей областной клинической больницы вылетел в ЦРБ Нелидовского района для срочной транспортировки нескольких пациентов.

Спустя несколько часов пациенты под чутким контролем врачей были доставлены в областную клиническую больницу города Твери, где им оказали необходимую медицинскую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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