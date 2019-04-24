Европейская неделя иммунизации стартовала в Тверской области

СЕГОДНЯ 13:48 2019-04-24T13:48:55+03:00

В учреждениях детского образования запланированы мероприятия по теме вакцинопрофилактики - викторины, конкурсы и семинары

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Европейская неделя иммунизации проводится с 24 по 30 апреля и преследует цель профилактики различных заболеваний и повышение осведомлённости населения о вакцинопрофилактике.

По информации областного минздрава, в рамках недели иммунизации в детских образовательных учреждениях будут проведены викторины, конкурсы, уроки здоровья и лекции для детей и их родителей, семинары о важности вакцинопрофилактики.

Сегодня национальный календарь профилактических прививок включает в себя вакцинацию против 12 инфекций: вирусный гепатит В, гемофильная и пневмококковая инфекции, грипп, дифтерия, коклюш, корь, краснуха, полиомиелит, столбняк, туберкулез, эпидемический паротит (свинка). Существует также календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

Напомним, до 29 апреля в рамках работает горячая линия Роспотребнадзора для консультирования по вакцинопрофилактике: (4822) 34-70-18 (доб.118) с 09-00 до 18-00 (перерыв на обед с 13-00 до 14-00).

ИСТОЧНИК KP.RU